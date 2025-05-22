В Вашингтоне неизвестный застрелил двух сотрудников посольства Израиля

CBS News: в Вашингтоне застрелили двух сотрудников посольства Израиля

Двух сотрудников посольства Израиля в США застрелили 21 мая возле еврейского музея в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером около 21:15 по местному времени (04:15 мск, 22 мая). Известно, что несколько других сотрудников посольства получили ранения.

По данным NBC, подозреваемый в совершении стрельбы выкрикивал пропалестинский лозунг, когда его задерживали.

«Мужчина кричал: «Свободу Палестине!» во время задержания», — говорится в статье.

Убийство сотрудников дипмиссии подтвердил министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Постоянный представитель Израиля в ООН Дэнни Данон на своей странице в соцсети X назвал нападение «подлым актом антисемитского терроризма».

Директор ФБР Кэш Пател сообщил, что ведомство сотрудничает с полицией Вашингтона, чтобы узнать больше о произошедшем, и попросил молиться за жертв и их семьи.

Ранее депутат Рады назвал возможные причины убийства экс-советника Януковича.