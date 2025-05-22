В дипмиссиях Израиля усилят меры безопасности после убийства дипломатов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил усилить безопасность в израильских дипломатических миссиях по всему миру после того, как двое сотрудников посольства Израиля были убиты возле еврейского музея в Вашингтоне. Об этом сообщает канцелярия премьера.

Отмечается, что Нетаньяху «потрясен ужасным антисемитским убийством двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне». По его словам, «кровавые наветы на Израиль усиливаются».

«Мое сердце болит за семьи этих молодых мужчин и женщин, чьи жизни были прерваны отвратительным убийцей-антисемитом. Я распорядился усилить меры безопасности в израильских миссиях по всему миру и для государственных представителей

Инцидент произошел накануне вечером в Вашингтоне. Около 21:15 по местному времени (04:15 мск, 22 мая) неизвестный застрелил двух сотрудников посольства Израиля недалеко от еврейского музея, который посетили дипломаты. Еще несколько человек получили ранения. По данным NBC, подозреваемый в совершении стрельбы выкрикивал пропалестинский лозунг, когда его задерживали.

Позднее стало известно, что в нападении подозревают 30-летнего Элиаса Родригеса. Ранее он не привлекался полицией.

Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп заявил, что эти убийства в Вашингтоне, «основанные на антисемитизме», должны прекратиться.

Ранее израильские ученые заявили о рекордном всплеске антисемитизма по всему миру.