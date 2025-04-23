Израильские ученые заявили о рекордном всплеске антисемитизма по всему миру

Израильские ученые из Тель-Авивского университета (TAU) представили тревожные данные: глобальный всплеск антисемитизма после 7 октября 2023 года стал одним из самых масштабных за последние десятилетия. Доклад о текущем состоянии антиеврейских настроений во всем мире опубликован на официальном сайте научного учреждения.

Согласно отчету, после терактов ХАМАС и начала войны в Газе мир столкнулся с беспрецедентной волной антисемитских проявлений. Пик пришелся на последние месяцы 2023 года, когда только в Германии еженедельно фиксировали до 29 нападений на евреев, а во Франции за октябрь было зарегистрировано 563 инцидента — больше, чем за весь 2022 год.

«Антисемитизм всегда активизируется, когда Израиль выглядит уязвимым», — отметил профессор Урия Шавит, главный редактор доклада.

По его словам, 2024 год показал постепенное снижение числа инцидентов, но до «нормальных» докризисных показателей еще далеко.

Особую тревогу экспертов вызывает трансформация антисемитской риторики. Традиционные формы ненависти смешались с радикальной антиизраильской пропагандой, создавая опасный коктейль.

Авторы исследования считают, что правовая система многих стран демонстрирует поразительную неэффективность в борьбе с антисемитизмом.

Согласно представленным данным, менее 10% зарегистрированных инцидентов заканчиваются привлечением к ответственности.

Исследователи подчеркнули, что несмотря на некоторое улучшение ситуации, мир еще далек от победы над одной из древнейших форм ненависти. Для изменений требуется системная работа на всех уровнях — от образования до правоохранительной практики.

Ранее ученые признали провал эксперимента по борьбе с ненавистью в интернете.