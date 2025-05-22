Трамп прокомментировал стрельбу в Вашингтоне

Трамп: два израильских дипломата погибли в Вашингтоне из-за антисемитизма

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social назвал стрельбу в Вашингтоне, в результате которой погибли два израильских дипломата, основанной на антисемитизме.

«Ужасные убийства в округе Колумбия, основанные, очевидно, на антисемитизме, должны быть сейчас же прекращены!» — написал Трамп.

Он добавил, что в США нет места радикализму и ненависти.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм на своей странице в соцсети X подтвердила гибель двух израильских дипломатов в результате стрельбы у Столичного еврейского музея в Вашингтоне.

«Два сотрудника посольства Израиля были беспричинно убиты сегодня ночью возле Столичного еврейского музея в Вашингтоне. Мы ведем активное расследование», — поделилась Ноэм.

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