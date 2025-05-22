Временные ограничения на работу введены в московском аэропорту

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Домодедово

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Ограничения действуют с 09:54 мск. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский с 02:04 действовали ограничения на прием и отправку рейсов на фоне атаки беспилотников. Они были сняты в 05:55 мск.

Позднее во Внуково предупредили, что некоторые рейсы выполняются с задержками времени вылета от первоначального расписания из-за введенных ночью ограничений.

По данным Минобороны, за минувшую ночь над территорией России было сбито 105 украинских беспилотников. 35 из этих дронов сбили над Москвой и Московской областью.

Ранее Росавиация и Минтранс усилили наблюдение за московскими аэропортами.