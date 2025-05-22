Губернатор Рязанской области рассказал об атаке дронов ВСУ на регион

Системы противовоздушной обороны в течение суток сбили над Рязанской областью 15 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

По его словам, ущерба удалось избежать.

22 мая оперативные службы проводят работу на земле, добавил Малков. Он призвал население быть внимательными, не приближаться к обломкам сбитых дронов, при необходимости звонить по номеру 112.

До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что атаку украинских беспилотников отразили в городе Каменске-Шахтинском, никто не пострадал.

По данным Минобороны, 21 мая с 20:00 до 23:50 мск средства ПВО сбили и перехватили 77 украинских беспилотников, 42 из которых были уничтожены в Курской области. С 18:00 до 20:00 мск системы противовоздушной обороны уничтожили 37 дронов самолетного типа.

Ранее генерал объяснил причины атак БПЛА на Москву.