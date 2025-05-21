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Минобороны РФ сообщило о перехвате 37 украинских беспилотников за два часа

Минобороны: средства ПВО за два часа сбили 37 украинских беспилотников
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Inna Varenytsia/Reuters

21 мая с 18:00 до 20:00 дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Наибольшее количество целей — 16 БПЛА — было нейтрализовано над территорией Курской области. Над Московским регионом сбито 11 дронов, над Рязанской областью — пять, над Орловской областью — четыре. Еще один беспилотник перехвачен над республикой Крым.

В 19:42 Минобороны сообщило, что российские системы ПВО за три часа ликвидировали 30 украинских дронов над регионами страны. Четыре беспилотника сбили над Московским регионом, два — над Тульской областью, по одному — на Калужской, Рязанской и Владимирской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские военные показали фото боевого осла в зоне СВО.

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Атаки БПЛА на Россию
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