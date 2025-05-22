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Почти 80 беспилотников сбили в России за несколько часов

Минобороны РФ: силы ПВО сбили 77 украинских беспилотников над регионами России
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Shutterstock

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за почти четыре часа сбили 77 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что с 20:00 до 23:50 мск дежурные средства ПВО перехватили 42 БПЛА в Курской области, 14 — в Белгородской области, девять — в Московском регионе, восемь — над территорией Орловской области.

Еще два беспилотника сбили в Калужской области и по одному уничтожили над территориями Рязанской и Тульской областей.

До этого российское Минобороны сообщило, что с 18:00 до 20:00 дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских дронов самолетного типа над регионами РФ. Над Московским регионом было сбито 11 дронов.

На фоне этого Росавиация и Минтранс усилили наблюдение за московскими аэропортами.

Ранее Хинштейн рассказал, как военные отбивают атаки ВСУ на Курскую область.

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