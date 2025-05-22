Генерал объяснил причины дневных атак БПЛА на Москву

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ищут бреши в системе противовоздушной обороны (ПВО) Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом NEWS.ru рассказал генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Он подчеркнул, что украинская сторона ищет бреши не только в ПВО, но и изучает расписание работы подразделений. Поэтому беспилотники направляются на различных высотах с разных направлений, добавил генерал-майор.

Он утверждает, что у российской системы ПВО нет слабых мест, она эффективно отражает атаки в любое время суток.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что военные отразили атаку еще трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на столицу, их количество увеличилось до 27.

21 мая Московский регион в течение всего дня подвергался налетам БПЛА. В результате специалисты Минтранса России, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний.

Только за период с 15:00 до 18:00 мск системы противовоздушной обороны Российской Федерации сбили 30 украинских дронов над территорией страны, включая четыре беспилотника, которые ликвидировали на подлете к Москве.

Ранее россиянам объяснили роль отключения интернета в отражении атак БПЛА.