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В Испании ищут нескольких причастных к убийству экс-советника Януковича

Europa Press: полиция Испании ищет нескольких причастных к убийству Портнова
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Paul White/AP

Полиция Испании разыскивает нескольких человек, которые могут быть причастны к убийству бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом сообщило агентство Europa Press.

По его данным, преступники могли скрыться в лесистой местности рядом со школой в Мадриде, где застрелили Портнова. Отмечается, что мужчина получил несколько огнестрельных ранений, когда садился в автомобиль.

Утром 21 мая в столице Испании неизвестные застрелили Портнова, который в какое-то время, вероятно, консультировал команду президента Украины Владимира Зеленского. El Pais пишет, что нападавших было двое или трое. Посол МИД РФ по особым поручениям Мирошник предположил, что убийство мужчины связано с его прошлым: он мог обладать информацией о Зеленском или его окружении. Экс-депутат Рады Олейник подтвердил, что у Портнова были враги среди украинской элиты. Его постоянно обвиняли в работе на российские спецслужбы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По данным радиостанции SER, бывший советник Януковича был внесен Евросоюзом в черный список за нецелевое использование госсредств и нарушение прав человека на Украине. Портнова оправдали, но украинские спецслужбы начали расследование в отношении него на предмет связей с РФ.

Как стало известно, он числился в базе украинского сайта «Миротворец», где публикуются личные данные людей, угрожающих национальной безопасности Украины. Его внесли в список из-за «измены Родине».

Ранее украинский блогер заявил о наличии у убитого Портнова компромата на Зеленского.

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