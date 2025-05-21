Убитый в Испании Портнов числился в базе «Миротворца»

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, убитый в Испании, был в списке украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, его внесли в список из-за якобы «измены Родине». В публикации уточняется, что Портнова обвиняют в якобы призывах к убийствам граждан Украины.

В интернет-портале «Миротворец» публикуются личные данные людей, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины.

Нападение на Портнова произошло около 09:15 утра по местному времени (10:15 мск) возле американской школы в испанском городе Посуэло-де-Аларкон в провинции Мадрид.

По данным испанской газеты El Pais, в нападении на Портнова принимали участие два-три человека. В этот момент экс-советник Януковича находился за рулем автомобиля.

Он получил как минимум три огнестрельных ранения, одно из которых в голову. О нападавших ничего не известно. На данный момент подозреваемых у правоохранителей нет, никого не задержали.

Ранее стало известно, что экс-советник Януковича вел активную борьбу с Порошенко.