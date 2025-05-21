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Украинский блогер заявил о наличии у убитого Портнова компромата на Зеленского

Блогер Шарий: Портнов готовился обнародовать разоблачающие сведения о Зеленском
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anatolijsharij/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил в своем Telegram-канале, что бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов готовился обнародовать сведения, разоблачающие действующего украинского лидера Владимира Зеленского и его окружение.

«К сожалению, сердце Андрея остановилось до момента обнародования им компромата на Зеленского и его преступное окружение», — написал блогер.

По мнению Шария, бенефициаром инцидента может быть только офис Зеленского. Блогер утверждает, что офис «убирает» своих опасных оппонентов. Он также отметил, что ликвидация Портнова произошла по той же схеме, что и покушение на самого Шария весной 2024 года.

Нападение на Портнова произошло утром 21 мая. Около 09:15 утра по местному времени (10:15 мск) в полицию поступил звонок с сообщением о человеке на улице с огнестрельными ранениями.

По данным радиостанции SER, бывший советник Януковича был внесен Евросоюзом в черный список за нецелевое использование госсредств и нарушение прав человека на Украине. Портнова оправдали, но украинские спецслужбы начали расследование в отношении него на предмет связей с РФ.

По данным испанской газеты El Pais, в нападении на Портнова принимали участие два-три человека. В этот момент экс-советник Януковича находился за рулем автомобиля.

Ранее стало известно, что убитый в Испании Портнов числился в базе «Миротворца».

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