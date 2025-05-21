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Прописавшего 45 мигрантов Исуса Христоса оштрафовали на 60 тысяч рублей

Суд оштрафовал Исуса Христоса из Татарстана за нелегальную помощь мигрантам
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Shutterstock

Суд в Татарстане вынес приговор жителю Татарстана Исусу Христосу, который помог 45 мигрантам нелегально встать на учет, прописав их в своей квартире. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на постановление инстанции.

По данным журналистов, мужчину оштрафовали на 60 тысяч рублей.

Исус Христос был ранее неоднократно судим. В 1994 и 1996 годах — за грабеж, в 1999 году — за разбойное нападение, а в 2007 году — за кражу.

На заседания по делу о мигрантах он приходить не хотел, поэтому к нему несколько раз наведывались приставы. В какой-то момент, позвонив мужчине, специалисты поняли, что он находится в квартире, и сделали вид, что уехали. На самом деле сотрудники ФССП остались у жилья. Когда мужчина вышел в магазин, его задержали.

В отношении Исуса Христоса составили протокол по статье о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица.

Ранее Бастрыкин призвал ужесточить правила для мигрантов в России.

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