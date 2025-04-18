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Суд в Казани рассмотрит дело Исуса Петровича Христоса за помощь нелегалам

Исуса Петровича Христоса судят в Казани по делу о фиктивной регистрации мигрантов
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Shutterstock

Гражданина России по имени Исус Петрович Христос судят в Казани по делу о фиктивной регистрации мигрантов. Запись о предстоящем судебном заседании появилась на сайте href=«https://moskovsky--tatМосковского районного суда Казани.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo» target=«_blank»>сайте Московского районного суда Казани.

Вышеупомянутый Исус Христос подозревается в том, что он фиктивно зарегистрировал 45 нелегальных мигрантов в своей однокомнатной квартире (УК РФ Статья 322.3). Несмотря на вызов в суд, 45-летний россиянин не явился на заседание, в связи с чем слушание дела не состоялось.

Известно также, что мужчина был ранее неоднократно судим — в 1994 и 1996 годах за грабеж, в 1999 году — за разбойное нападение, а в 2007 году — за кражу.

Также сообщалось, что в Крыму осудят мужчину, который держал сына на воде и хлебе из соображений веры.

По версии правоохранительных органов, мужчина не организовал подходящих условий для проживания ребенка, не заботился о нем, а также не лечил, не беспокоился об его обучении.

Ранее в Амурской области задержали мать, которая истязала троих детей и снимала побои на видео.

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