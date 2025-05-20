«Никаких жен, детей, бабушек»: Бастрыкин призвал ужесточить правила для мигрантов в России

Бастрыкин заявил, что глава Мытищ увиливает от ответственности в деле о квартире мигрантам

Работодатели должны обеспечивать трудовых мигрантов жильем и медицинским обслуживанием, заявил председатель СК Александр Бастрыкин. Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, он призвал ужесточить условия пребывания приезжих в России, подчеркнув, что они приезжают «работать». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев там же затронул тему украинского конфликта. По его словам, в случае отказа от мира Украину ждет путь к безоговорочной капитуляции. О чем говорили на ПМЮФ — в материале «Газеты.Ru».

О мигрантах в России

Бастрыкин предложил обязать работодателей, нанимающих на работу трудовых мигрантов, предоставлять им съемное жилье и оплачивать медицинские услуги.

«Надо, чтобы наши бизнесмены, которые завозят мигрантов, обеспечивали их жильем, страхованием, медицинским обслуживанием, заключением контракта с конкретной организацией. Самое главное — никаких жен, детей, бабушек и мужей. Трудовой мигрант приезжает сюда работать», — объяснил председатель Следственного комитета.

По его словам, предприниматели могут также оплатить мигрантам дорогу домой после выполнения работ.

«Это практика Беларуси, но у них и до этого была жесткая политика в отношении мигрантов. Предприниматель обязан показать государственным органам, что ему никак не обойтись без мигрантов, точно указать сферу экономики, где будет использоваться мигрант. И ровно по истечении срока контракта отправить его на родину за счет фирмы, а не за счет государства», — добавил глава ведомства.

«Председатель СК России отметил, что целесообразно реализовать максимальное замещение трудовых мигрантов представителями коренного населения», — уточнили в пресс-службе Следственного комитета.

Многие приезжающие в Россию мигранты не желают интегрироваться в общество, а отличительной чертой миграционной среды остается радикализация, объяснил Александр Бастрыкин.

«Въезд на территорию Российской Федерации приверженцев радикальных течений ислама с целью распространения террористических идей среди соотечественников, их вербовка, подготовка к совершению терактов нарастает», — отметил он.

По его словам, в России увеличилось на 15% число преступлений, совершенных приезжими. Количество террористических преступлений с участием мигрантов увеличилось в 2,7 раза, уточнил председатель СК.

«В центральном аппарате создали подразделения, специализирующиеся по раскрытию преступлений, совершенных мигрантами, и в территориальных управлениях — особенно там, где высокий завоз рабочей силы», — рассказал глава ведомства.

Он предложил ввести обязательную биометрическую регистрацию всех прибывающих в РФ иностранцев. Бастрыкин заявил, что в столичных аэропортах уже тестируют сбор биометрических данных иностранцев.

«Эксперимент показывает положительные результаты. Я думаю, что этот пилотный проект будет реализован», — предположил он.

О квартире для мигрантов в Мытищах

На том же ПМЮФ Бастрыкин заявил, что нелегальной миграции содействуют в том числе чиновники муниципального уровня. В пример он привел главу Мытищ Юлию Купецкую. Она, по словам Бастрыкина, помогла семье мигрантов получить квартиру, хотя те и предоставили ложные сведения о себе.

«В Мытищах история до сих пор продолжается, больше полугода, она у меня на контроле, и то победить не можем. В Мытищах глава администрации Купецкая выдала сертификат на получение жилья мигрантам, которые очень недолго проживали в нашем отечестве, приписали себе еще двух детей, приписали, что якобы два каких-то брата участвовали в специальной военной операции, а на самом деле они судимы за распространение наркоты, и так дальше», — рассказал Бастрыкин.

Говоря о способствовании нелегальной миграции, глава СК отметил, что в 2024 году подобных дел в отношении должностных лиц завели 918 — в 2,3 раза больше, чем за 2023 год. В основном по таким делам проходят сотрудники МВД. Однако в истории с квартирой в Мытищах, по словам Бастрыкина «не только полицейские заняты этим делом, но и чиновники».

13 января на сайте администрации Мытищ появилась публикация о предоставлении субсидии на квартиру Тахмине Самадовой и Рамазону Рахимову, которые вместе с семью детьми живут в однокомнатной квартире. Местные жители возмутились. Купецкая в ответ заявила, что все члены семьи — россияне, живут в Мытищах уже 14 лет, а два брата Самадовой принимают участие в СВО.

Бастрыкин и поручил проверить законность выдачи субсидии. Было заведено уголовное дело о мошенничестве. В конце января СК по Московской области сообщил о задержании в Мытищах неназванной уроженки Таджикистана по подозрению в мошенничестве при получении жилищной субсидии в размере более 24 млн руб. В СК тогда сообщили, что в предоставленных администрации документах задержанная в несколько раз занизила доходы мужа и указала, что с ними проживает ее брат с детьми, хотя они проживают в Таджикистане.

В феврале в отношении заместителя главы администрации городского округа Мытищи завели дело о халатности. Он возглавлял две комиссии, принимавшие решение о выдаче семье субсидии.

Прокуратура отменила постановления о возбуждении дела и о халатности, и о покушении на мошенничество. 19 мая СК сообщил, что прокуроры трижды отменяли постановление о заведении дела о халатности и пять раз — дела о покушении на мошенничество пять раз. Однако 19 мая ведомство вновь возбудило оба дела.