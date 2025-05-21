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Приставы заставили Исуса Христа явиться на суд в Татарстане

В Казани приставы принудительно доставили на суд Исуса Христа
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Shutterstock

В Казани 45-летнего местного жителя по имени Исус Христос доставили на заседание суда, которое он не хотел посещать. Об этом сообщает ГУФССП РФ по региону.

Мужчина является фигурантом процесса по делу о фиктивной постановке мигрантов на учет. Его обвиняют в том, что в своей квартире площадью 31,9 квадратных метров он прописал 45 иностранцев.

Изначально мужчине звонили и просили присутствовать на заседании суда, где он является обвиняемым, однако мужчина игнорировал.

Приставы позвонили ему еще раз, и, поняв, что он находится в квартире, сделали вид, что уехали. На самом деле сотрудники ФССП остались у жилья. Когда мужчина вышел в магазин, его задержали.

В отношении Исуса Христа составили протокол по статье о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица.

«После этого его принудительно доставили в Московский районный суд Казани, где судья вынес постановление о наложении штрафа в размере 60 000 рублей», – сообщается в публикации.

Известно, что фигурант привлекался к ответственности несколько раз начиная с 1994 года.

Ранее стоящие в очереди у миграционного центра иностранцы устроили драку и попали на видео.

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