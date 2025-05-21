Жители Лосино-Петровского насчитали три взрыва над городом

В небе над подмосковным Лосино-Петровском произошло около трех взрывов. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на местных жителей.

«Жители говорят о том, что слышали три громких взрыва подряд, сейчас в городе сильные перебои со связью», – говорится в сообщении, опубликованном в 16:46 по московскому времени.

Официальная информация пока не поступала.

21 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку трех беспилотников, летевших на Москву. Позднее Собянин сообщил о ликвидации силами ПВО еще одного дрона.

Утром дежурные средства ПВО сбили 39 украинских беспилотника над семью регионами России. Больше всего дронов сбили над территорией Орловской области — 30 объектов, еще три — над Рязанской области, два — над Курской областью и по одному дрону сбили над Белгородской, Брянской, Липецкой областями и республикой Крым.

Ранее последствия падения обломков дрона ВСУ у детсада в Домодедове сняли на видео.