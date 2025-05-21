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Последствия падения обломков дрона ВСУ у детсада в Домодедове сняли на видео

Появилось видео с места падения обломков беспилотника около детсада в Домодедове

Появилось видео с места падения обломков украинского беспилотника на территории детского сада «Василек» в подмосковном Домодедове. Кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На ролике можно увидеть воронку, которая образовалась на земле в результате падения обломков дрона.

Как рассказали Telegram-каналу Mash сотрудники детского сада, в момент ЧП в здании находились около 100 детей.

Фрагмент беспилотника упал на территорию детского сада в Домодедове 21 мая.

По словам главы города Евгении Хрусталевой, детей и воспитателей эвакуировали в подвал. Позже воспитанников детского сада забрали родители. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

До этого Хрусталева сообщила, что в Домодедове сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Она призвала местных жителей не снимать на видео и не фотографировать работу ПВО, поскольку обнародование подобной информации может привести к корректировке атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону.

Глава города также напомнила, что при атаке дронов необходимо отойти от окон. Нельзя подходить к обломкам БПЛА и тем более их трогать.

Ранее в Липецкой области второй раз ввели режим воздушной опасности.

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