Утром над семью регионами России сбили почти 40 украинских беспилотников

За утро дежурные средства противовоздушной обороны сбили 39 украинских беспилотников над семью регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, беспилотники уничтожили в период с 8:00 до 11:30 мск. 30 дронов сбили над территорией Орловской области, три — над Рязанской области, два — над Курской области и по одному дрону сбили над Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Республикой Крым.

Этой ночью силы противовоздушной обороны сбили 127 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. 41 БПЛА уничтожен над Брянской областью, 37 дронов ликвидированы над Орловской областью, 31 — над Курской областью.

Шесть дронов уничтожили над Москвой и Московской областью, пять — над Владимирской областью, три — над Рязанской областью и по одному — над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей, а также над акваторией Черного моря.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ пытались атаковать химпредприятие в Тульской области.