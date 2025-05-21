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Собянин сообщил еще об одном сбитом БПЛА на подлете к Москве

Собянин: еще один БПЛА сбит силами ПВО Минобороны на подлете к Москве
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Егор Алеев/РИА Новости

Российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил он.

До этого глава города сообщал о ликвидации трех беспилотников, летевших на столицу.

Примерно в это же время в городе Домодедово Московской области сработала система противовоздушной обороны.

Глава городского округа Евгения Хрусталева призвала не снимать на видео и не фотографировать работу ПВО, поскольку обнародование подобной информации может повлечь за собой корректировку атак ВСУ по региону. Кроме того, попытка съемки может привести к получению осколочных ранений.

Через час в Ленинском городском округе нашли сбитый дрон ВСУ. Глава округа Станислав Каторов сообщил, что системы ПВО продолжают работать. Политик призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Ранее ВСУ пытались атаковать химпредприятие в Тульской области.

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