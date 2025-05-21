Собянин сообщил о трех БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны отразили атаку трех беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

За утро дежурные средства противовоздушной обороны сбили 39 украинских беспилотников над семью регионами России. Больше всего (30) дронов сбили над территорией Орловской области, три — над Рязанской области, два — над Курской области и по одному дрону сбили над Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Республикой Крым.

Этой ночью силы противовоздушной обороны сбили 127 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. 41 БПЛА уничтожен над Брянской областью, 37 дронов ликвидированы над Орловской областью, 31 — над Курской областью.

Шесть дронов уничтожили над Москвой и Московской областью, пять — над Владимирской областью, три — над Рязанской областью и по одному — над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей, а также над акваторией Черного моря.

Ранее ВСУ пытались атаковать химпредприятие в Тульской области.