Пожарные ликвидировали пожар в детском лагере «Огонек» в Забайкалье

МЧС: на территории детского лагеря в Забайкалье ликвидировали открытое горение

Открытое горение на территории детского лагеря «Огонек» в Забайкалье ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Огнеборцы МЧС ликвидировали открытое горение на пожаре в детском лагере «Огонек». Проводится разбор и проливка конструкций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рядом с территорией лагеря продолжается тушение пожара в лесном массиве на площади 600 гектаров.

До этого Telegram-канал Chita.ru сообщал, что в Забайкальском крае огонь от лесных пожаров дошел до детского лагеря «Огонек». По словам одного из волонтеров Раджаны Бальжинимаевой, из лагеря был эвакуирован сторож.

В регионе бушуют лесные пожары. 9 мая пламя вплотную подобралось к административному центру Забайкальского края — Чите. Более того, природное возгорание в районе села Смоленка перекинулось на жилые дома в дачных кооперативах. Сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать огонь, но вскоре он разгорелся вновь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Забайкальском крае возбудили уголовные дела после пожаров в дачных кооперативах.