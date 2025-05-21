Chita.ru: в Забайкалье огонь дошел до детского лагеря «Огонек»

В Забайкальском крае огонь от лесных пожаров дошел до детского лагеря «Огонек». Об этом сообщает Telegram-канал Chita.ru.

«Огонь от Новокручининского уже дошел до детского лагеря «Огонек», — говорится в сообщении.

По словам волонтера и единоросса Раджаны Бальжинимаевой, из лагеря эвакуировали сторожа.

До этого телеканал «‎Забайкалье» сообщал, что в селе Татаурово Забайкальского края огонь подошел близко к жилым домам.

Жители села уточняют в соцсетях, что расстояние от места происшествия до села составляет 200 метров. Местные сообщают, что в ограды уже летят искры от огня.

На место направили дополнительные ресурсы от Забайкалпожспаса – еще шесть специалистов и две автоцистерны.

В регионе бушуют лесные пожары. 9 мая пламя вплотную подобралось к административному центру Забайкальского края — Чите. Более того, природное возгорание в районе села Смоленка перекинулось на жилые дома в дачных кооперативах. Сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать огонь, но вскоре он разгорелся вновь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Забайкальском крае возбудили уголовные дела после пожаров в дачных кооперативах.