В Забайкалье завели уголовное дела после пожаров в дачных кооперативах

Прокуратура сообщила о заведении уголовных дел по факту пожаров в Забайкалье

Правоохранители возбудили уголовные дела по факту пожаров в дачных кооперативах Забайкальского края, расположенных возле села Смоленка. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратура контролирует ход и результаты расследования <...> уголовных дел по ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и ст. 261 УК РФ (уничтожение и повреждение лесных насаждений)», — говорится в сообщении.

Кроме того, надзорное ведомство откроет в селе приемную для пострадавших от возгораний.

Лес в Забайкальском крае горит уже около недели. 9 мая огонь вплотную подобрался к столице региона — Чите. Сначала возгорание в дачных кооперативах удалось ликвидировать, но вскоре пламя разгорелось вновь. В Читинском районе эвакуировали дом-интернат для престарелых и инвалидов, на два часа работу приостанавливал аэропорт «Кадала».

11 мая Минприроды Забайкалья сообщило, что к тушению пожаров в регионе привлекли дополнительные силы.

Ранее сообщалось, что в Чите зафиксировали чрезмерное загрязнение воздуха на фоне лесных пожаров.