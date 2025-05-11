Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Забайкалье завели уголовное дела после пожаров в дачных кооперативах

Прокуратура сообщила о заведении уголовных дел по факту пожаров в Забайкалье
close
МЧС России

Правоохранители возбудили уголовные дела по факту пожаров в дачных кооперативах Забайкальского края, расположенных возле села Смоленка. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратура контролирует ход и результаты расследования <...> уголовных дел по ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и ст. 261 УК РФ (уничтожение и повреждение лесных насаждений)», — говорится в сообщении.

Кроме того, надзорное ведомство откроет в селе приемную для пострадавших от возгораний.

Лес в Забайкальском крае горит уже около недели. 9 мая огонь вплотную подобрался к столице региона — Чите. Сначала возгорание в дачных кооперативах удалось ликвидировать, но вскоре пламя разгорелось вновь. В Читинском районе эвакуировали дом-интернат для престарелых и инвалидов, на два часа работу приостанавливал аэропорт «Кадала».

11 мая Минприроды Забайкалья сообщило, что к тушению пожаров в регионе привлекли дополнительные силы.

Ранее сообщалось, что в Чите зафиксировали чрезмерное загрязнение воздуха на фоне лесных пожаров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами