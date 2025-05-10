«Просто катастрофическая ситуация»: в Забайкалье уже почти неделю бушуют лесные пожары

В Забайкальском крае уже почти неделю горит лес. 9 мая огонь вплотную подобрался к столице региона — Чите. В районе села Смоленка, которое находится в 7 км от города, загорелись дома в дачных кооперативах. 10 мая возгорание удалось ликвидировать, но пламя разгорелось вновь. В Читинском районе эвакуировали дом-интернат для престарелых и инвалидов, на два часа работу приостанавливал аэропорт «Кадала». На тушении погиб один пожарный, еще один получил сильные ожоги. Как сообщили в Федеральной Авиалесоохране, все пожары в регионе рукотворные.

Лесные пожары в Забайкалье, которые бушуют в регионе уже практически неделю, вплотную подошли к столице края — Чите. Как сообщили в МЧС, в районе села Смоленка в Читинском районе огонь распространился на участок леса площадью 60 гектаров.

«Всего в Забайкалье зафиксировано 39 лесных пожаров на более 325 тыс. гектарах», — говорится в публикации ведомства.

В Федеральной Авиалесоохране при этом добавили, что все пожары рукотворные.

В этом году пожароопасный сезон в Забайкальском крае объявили 24 марта, когда произошел первый лесной пожар. В тот же день был объявлен режим повышенной готовности, а затем в регионе поэтапно ввели особый противопожарный режим. Уже 7 апреля в лесах Забайкалья был введен режим ЧС регионального характера, 23 апреля — федеральный режим ЧС.

До 29 мая в регионе также действует ограничение на посещение лесов.

Пожар в районе Смоленки

Крупный лесной пожар в районе села Смоленка начался 9 мая. Несмотря на усилия пожарных, которые для тушения возгорания задействовали в том числе и авиацию, огонь быстро перекинулся на дачные постройки. В региональном МЧС сообщили о возгорании домов в кооперативах «Лесовод» и «Охотник». По данным корреспондента «Чита.Ру», от 12 до 15 домовладений также были уничтожены в СНТ «Автозаводец», еще несколько домов сгорело в кооперативе «Озон».

Глава Читинского района Виктор Машуков сообщил, что, по предварительной версии, пожар начался со свалки в районе бывшей зверофермы около Смоленки. Местная прокуратура уже начала проверку по факту возгорания.

10 мая пожары в СНТ «Автозаводец» и «Лесовод» были ликвидированы. Однако лес в районе Смоленки загорелся вновь. На этот раз, как сообщили в минприроды края, виновником стал мужчина, работающий со шлифовальной машиной. Искры от нее попали на сухую траву.

«На 11:00 мск пожары приблизились на расстояние менее 5 км к населенным пунктам Смоленка, Ягодный, Добротный, Забайкалец, Казачий Караул, оздоровительному лагерю «Парус», фермерскому хозяйству «Шанс», — добавили в ведомстве.

Из-за пожара пришлось эвакуировать постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов в поселке Ягодном — 130 человек перевезли в соседнее село Сохондо. В связи с возгораниями свою работу на два часа также приостанавливал читинский аэропорт «Кадала».

Кроме Читинского района, пожары бушуют в Хилокском и Карымском районах Забайкалья, там огонь также уже подошел к населенным пунктам.

На данный момент известно об одном погибшем и одном пострадавшем. В Ингодинском участковом лесничестве на двух пожарных, предположительно, напал медведь. Раны, полученные одним из участковых лесничих, оказались смертельными. Его напарник сам вернулся в табор, его здоровью ничего не угрожает. Еще один пожарный пострадал при тушении возгорания в Хилокском округе — его доставили в больницу Читы в тяжелом состоянии.

«Катастрофическая ситуация»

Жители Забайкальского края отмечают, что ситуация с пожарами в регионе сложилась критическая.

«Я живу не в Чите, в 40 км от города — ПГТ Новокручининский. Прямо сейчас из моих окон виден большой столб дыма. Сегодня сильный ветер, дым относит, дышать можно <…>. Жители Смоленки помогают [тушить пожары], про остальных не знаю. Я считаю, у нас сложилась просто катастрофическая ситуация с пожарами», — рассказала «Газете.Ru» местная жительница Мария.

Она добавила, что «пора бы уже правительству России вмешаться» и оказать региону «глобальную помощь». Как сообщили в Федеральной Авиалесоохране, в Забайкальский край направили еще 100 парашютистов и десантников из Республики Марий Эл и Республики Хакасия. Сейчас в регионе уже помогают стабилизировать обстановку 800 сотрудников Федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Коми, Югры, Бурятии, Якутии и Иркутской области.

Всего на тушении работают более 1,6 тыс. пожарных и 250 единиц техники. Однако из-за ветра, сухой и жаркой погоды огонь стремительно распространяется.