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Против семьи Невзоровых возбудили уголовное дело

Mash: против семьи Невзоровых возбуждено дело о финансировании экстремистов
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Photoagency Interpress/Global Look Press

Супруги Александр и Лидия Невзоровы (признаны экстремистским объединением на территории РФ — прим.ред.) стали фигурантами нового уголовного дела за финансирование экстремистов — самих себя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, уголовное дело было возбуждено по факту сбора донатов с подписчиков. В публикации утверждается, что их брак был признан экстремистским объединением, и это позволяет расценивать деятельность Невзоровых как финансирование экстремистской деятельности.

Росфинмониторинг внес Невзоровых в перечень террористов и экстремистов в качестве объединения 19 марта.

В июле 2024 года Октябрьский районный суд Петербурга признал Невзорова и его жену Лидию экстремистским объединением, а также постановил обратить их имущество в доход Российской Федерации. Это первый случай, когда таким объединением в России признали семью.

Ранее Александр Невзоров (признан в РФ иностранным агентом) отрекся от Петербурга на концерте в США.

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