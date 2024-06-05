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Активисты требуют проверить группу «Каста» на дискредитацию армии России

RT: Генпрокуратуру просят проверить группу «Каста» на дискредитацию ВС РФ

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Активист Виталий Бородин, известный доносами на знаменитостей, попросил Генпрокуратуру России проверить рэп-коллектив «Каста» на дискредитацию армии России. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что штраф по статье 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации...») может достигать 50 тыс. рублей.

В своем письме к генпрокурору Игорю Краснову Бородин заявляет, что участники группы не раз критиковали власти РФ, а также выступали с критикой СВО. Он напоминает, что музыканты также высказывали поддержку лицам, чья деятельность в стране признана экстремистской. Активист отметил, что на одном из выступлений в Великобритании фронтмен коллектива Владислав Лешкевич открыто «выступил со словами поддержки Украины».

В 2022 году группа «Каста» уехала из России. Это случилось после того, как музыканты попали в распространяемый тогда список «запрещенных» исполнителей. Сообщалось, что артисты обосновались в Португалии. Они продолжают свою музыкальную деятельность, выступая на европейских площадках и странах СНГ.

Ранее блогерша Лерчек назвала себя «амбассадором ФНС».

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