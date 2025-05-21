На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В двух московских аэропортах введены временные ограничения

Росавиация: в аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения
close
Shutterstock

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

По его информации, ограничения действуют с 15:44 мск.

Незадолго до этого в авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили, что два рейса авиаперевозчика вынужденно «ушли» на запасные аэродромы из-за временных ограничений, введенных в аэропортах Домодедово и Жуковский.

Петербургский аэропорт Пулково также предупреждал о возможных изменениях в расписании из-за ограничений в воздушных гаванях Москвы

21 мая ограничения также вводились в аэропортах Владимира, Иванова и Калуги. Все три воздушные гавани перестали принимать и отправлять самолеты примерно в одно и то же время — около 12 часов мск.

Ранее аэропорт Зырянка в Якутии закрыли из-за затопления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами