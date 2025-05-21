В двух московских аэропортах введены временные ограничения

Росавиация: в аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

По его информации, ограничения действуют с 15:44 мск.

Незадолго до этого в авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили, что два рейса авиаперевозчика вынужденно «ушли» на запасные аэродромы из-за временных ограничений, введенных в аэропортах Домодедово и Жуковский.

Петербургский аэропорт Пулково также предупреждал о возможных изменениях в расписании из-за ограничений в воздушных гаванях Москвы

21 мая ограничения также вводились в аэропортах Владимира, Иванова и Калуги. Все три воздушные гавани перестали принимать и отправлять самолеты примерно в одно и то же время — около 12 часов мск.

Ранее аэропорт Зырянка в Якутии закрыли из-за затопления.