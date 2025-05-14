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Аэропорт Зырянка в Якутии закрыли из-за затопления

Росавиация: якутский аэропорт Зырянка временно закрыли из-за затопления полосы
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Global Look Press

Якутский аэропорт Зырянка временно приостановил работу из-за затопления грунтовой взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила Росавиация, пишет РИА Новости.

В Росавиации отметили, что самолет не принимает и не отправляет самолеты с 04:00 мск. По информации ведомства, затопление произошло из-за традиционного ледохода на реке Колыма. Аэропорт расположен на ее левом берегу. Оборудование успели заблаговременно демонтировать и переместить в безопасное место.

13 мая самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс ИркутскЧита, не смог с первого раза совершить посадку и ушел на второй круг из-за собак на взлетно-посадочной полосе. В 22:13 авиалайнер благополучно приземлился в Чите.

В начале апреля вылет самолета «‎Уральских авиалиний»‎, который должен был лететь из Екатеринбурга во Владивосток, задержали из-за попадания птиц в двигатель. В результате у воздушного судна оказались повреждены лопатки панели одного из двигателей. На время устранения неполадок пассажиров разместили в гостинице, предоставив им еду и напитки.

Ранее в Аргентине самолет почти час кружил над аэропортами из-за уснувшего диспетчера.

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