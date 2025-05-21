Пулково сообщил об изменениях расписания из-за ограничений в аэропортах Москвы

Петербургский аэропорт Пулково предупредил о возможных изменениях в расписании из-за временных ограничений в аэропортах Москвы. Сообщение появилось в Telegram-канале «Воздушных ворот Северной столицы».

В Пулково отметили, что может измениться расписание рейсов, планирующих вылет в Москву, а также время прибытия из московских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

21 мая представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о временных ограничениях на прием и вылет самолетов, которые ввели в Шереметьево, Домодедово и Жуковском. Его пост был опубликован в Telegram-канале в 13:02 мск.

По данным на 14:05 мск, ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах сняты. По словам Кореняко, они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Также 21 мая ограничения вводились в аэропортах Владимира, Иванова и Калуги. Все три воздушные гавани перестали принимать и отправлять самолеты примерно в одно и то же время — около 12 часов мск.

Ранее аэропорт Зырянка в Якутии закрыли из-за затопления.