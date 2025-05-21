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Экс-заместителю губернатора Тамбовской области изберут меру пресечения в Москве

В Мещанский суд поступил материал по делу экс-замгубернатора Тамбовской области

В Мещанский районный суд Москвы поступил материал об избрании меры пресечения в отношении бывшего заместителя губернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя.

21 мая сообщалось, что бывшего чиновника задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере от основателя продовольственной компании «Русагро» Вадима Мошковича.

Сам Мошкович с конца марта находится под арестом по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Его и бывшего генерального директора «Русагро» Максима Басова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, бизнесмены убедили основателя компании «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать им 85% доли фирмы под предлогом инвестиций и восстановления платежеспособности. Но в результате обещанные инвестиции не были осуществлены, и организации был причинен ущерб на сумму более 30 млрд рублей.

20 мая стало известно, что основатель группы «Русагро» стал фигурантом нового уголовного дела, возбужденного по статье о даче взятки в особо крупном размере.

Ранее в Тамбовской области завели дело против бывшего министра здравоохранения.

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