Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тамбовской области завели дело против бывшего министра здравоохранения

Экс-министр здравоохранения Тамбовской области Юнькова стала фигурантом дела
close
Министерство здравоохранения Тамбовской области

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Тамбовской области Екатерины Юньковой. Об этом пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на региональное правительство.

По информации журналистов, дело завели по результатам служебной проверки. При этом поводом для начала разбирательства послужили многочисленные жалобы на работу министерства здравоохранения Тамбовской области.

«В частности, в регионе сложилась критическая ситуация с отсутствием лекарственных средств льготникам. За 2024 [год] в областную прокуратуру поступило 613 обращений о нарушениях законодательства в сфере здравоохранения», — говорится в материале.

После начала проверки специалисты, в том числе, зафиксировали нарушения при реконструкции региональной детской больницы. Кроме того, у них возникли вопросы относительно состояния Кирсановской центральной районной больницы.

3 марта временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в своем Telegram-канале сообщил, что отстранил Екатерину Юнькову от исполнения обязанностей министра здравоохранения региона и назначил служебную проверку. Чиновник принял соответствующее решение из-за системных просчетов «в организации функционирования сферы здравоохранения».

Ранее экс-заместителя министра сельского хозяйства Краснодарского края обвинили в злоупотреблении полномочиями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами