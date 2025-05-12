В Тамбовской области завели дело против бывшего министра здравоохранения

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Тамбовской области Екатерины Юньковой. Об этом пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на региональное правительство.

По информации журналистов, дело завели по результатам служебной проверки. При этом поводом для начала разбирательства послужили многочисленные жалобы на работу министерства здравоохранения Тамбовской области.

«В частности, в регионе сложилась критическая ситуация с отсутствием лекарственных средств льготникам. За 2024 [год] в областную прокуратуру поступило 613 обращений о нарушениях законодательства в сфере здравоохранения», — говорится в материале.

После начала проверки специалисты, в том числе, зафиксировали нарушения при реконструкции региональной детской больницы. Кроме того, у них возникли вопросы относительно состояния Кирсановской центральной районной больницы.

3 марта временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в своем Telegram-канале сообщил, что отстранил Екатерину Юнькову от исполнения обязанностей министра здравоохранения региона и назначил служебную проверку. Чиновник принял соответствующее решение из-за системных просчетов «в организации функционирования сферы здравоохранения».

Ранее экс-заместителя министра сельского хозяйства Краснодарского края обвинили в злоупотреблении полномочиями.