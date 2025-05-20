Следователи возбудили новое дело против арестованного основателя «Русагро»

Основатель продовольственной компании «Русагро» Вадим Мошкович стал фигурантом нового уголовного дела, возбужденного по статье о даче взятки в особо крупном размере. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, следователь направил в Мещанский районный суд Москвы ходатайство о продлении бизнесмену ареста.

«В отношении Мошковича Вадима Николаевича возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ, это дача взятки в особо крупном размере», — сказал следователь во время судебного заседания.

При этом защита возразила против приобщения к делу документа о предъявлении предпринимателю нового обвинения. Адвокаты заявили, что им никто не предоставил соответствующие материалы.

В конце марта 2025 года суд арестовал Вадима Мошковича и бывшего генерального директора «Русагро» Максима Басова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, бизнесмены убедили основателя компании «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать им 85% доли фирмы под предлогом инвестиций и восстановления платежеспособности. Но в результате обещанные инвестиции не были осуществлены, и организации был причинен ущерб на сумму более 30 млрд рублей.

Ранее во Франции «заморозили» виллу Мошковича стоимостью около €15 млн.