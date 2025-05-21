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Экс-замгубернатора Тамбовской области задержали по делу о получении взятки

Экс-замгубернатора Тамбовской области Иванова задержали по делу о взятке
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tambov.gov.ru

Правоохранители задержали бывшего заместителя губернатора Тамбовской области Сергея Иванова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации «Ъ», взятку дал основатель группы «Русагро» Вадим Мошкович. Мещанский суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство следствия об аресте Иванова.

20 мая Мещанский суд продлил арест Мошковичу. Следствие заявило, что бизнесмена обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. В то же время Telegram-канал «Тамбовский юрист» сообщил, что Сергею Иванову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

В конце марта 2025 года суд арестовал Мошковича и бывшего генерального директора «Русагро» Максима Басова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, бизнесмены убедили основателя компании «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать им 85% доли фирмы под предлогом инвестиций и восстановления платежеспособности. Но в результате обещанные инвестиции не были осуществлены, и организации был причинен ущерб на сумму более 30 млрд рублей.

Ранее во Франции «заморозили» виллу Мошковича стоимостью около €15 млн.

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