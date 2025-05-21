В московских аэропортах сняли ограничения на полеты

В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

В 13:02 Кореняко сообщил, что аэропорты Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы. В 13:26 он заявил о временных ограничениях в воздушной гавани Шереметьево.

21 мая ограничения вводили в аэропортах Владимира, Иванова и Калуги. Все три воздушные гавани перестали принимать и отправлять самолеты примерно в одно время: Владимир — с 11:37 мск, Иваново — с 11:52 мск, Калуга — с 11:35 мск.

В ночь на 21 мая в аэропортах Ярославля и Костромы вводились временные ограничения. Воздушные гавани с 4:10 не принимали и не отправляли рейсы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее власти города Домодедово сообщили о работе систем ПВО.