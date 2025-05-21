Московские аэропорты временно прекратили работу

Аэропорты Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Его пост опубликован в 13:02.

Также 21 мая ограничения ввели в аэропортах Владимира, Иванова и Калуги. Все три воздушные гавани перестали принимать и отправлять самолеты в одно время: Владимир — с 11:37 мск, Иваново — с 11:52 мск, Калуга — с 11:35 мск.

Этой ночью аэропорт Калуги ограничивал работу для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. Воздушная гавань приостанавливала работу на пять часов.

В ночь на 21 мая в аэропортах Ярославля и Костромы вводились временные ограничения. Воздушные гавани с 4:10 не принимали и не отправляли рейсы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее сообщалось, что певец Николай Басков не может покинуть самолет в Пулково более шести часов.