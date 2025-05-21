Аэропорты Ярославля и Костромы временно прекратили работу

В Росавиации сообщили о временных ограничениях в аэропортах Ярославля и Костромы

В Ярославле и Костроме временно ограничили работу аэропортов. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что воздушные гавани временно не будут принимать и отправлять рейсы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Его пост размещен в 4:10.

До этого в Калуге тоже приостановили работу аэропорта. Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы. Пост об этом был опубликован в 23:50 во вторник, 20 мая.

Неделю назад якутский аэропорт Зырянка приостановил работу из-за затопления грунтовой взлетно-посадочной полосы. В Росавиации тогда заявили, что воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты с 04:00. По информации ведомства, затопление произошло из-за традиционного ледохода на реке Колыме. Аэропорт расположен на ее левом берегу. Оборудование успели заблаговременно демонтировать и переместить в безопасное место.

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