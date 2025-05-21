Власти города Домодедово сообщили о работе систем ПВО

В городе Домодедово Московской области сработала система противовоздушной обороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.

«В Домодедово работают системы ПВО, в аэропорту Домодедово введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов», — заявила она.

Хрусталева призвала не снимать на видео и не фотографировать работу ПВО, поскольку обнародование подобной информации может повлечь за собой корректировку атак ВСУ по региону. Кроме того, попытка съемки может привести к получению осколочных ранений.

Глава города напомнила, что при атаке дронов следует отойти от окон, не подходить и не трогать обломки БПЛА, а также сохранять спокойствие.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку трех беспилотников, летевших на город. Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Липецкой области второй раз ввели режим воздушной опасности.