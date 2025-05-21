В Австралии около 50 тысяч человек оказались в изоляции из-за наводнений

NSW SES: около 50 тысяч человек в Австралии попали в изоляцию из-за наводнений

Около 50 тысяч людей оказались в изоляции из-за наводнений в Новом Южном Уэльсе. Об этом сообщается на сайте аварийно-спасательной службы штата (NSW SES).

По информации ведомства, в настоящее время более 48 тысяч человек остаются изолированными. С полуночи NSW SES провела 289 спасательных операций, большинство из которых прошли в Тари, Уингеме и Глентхорн.

Для помощи пострадавшим задействовали вертолеты и лодки. В спасательных операциях участвуют более 40 бригад. Ожидается, что число эвакуированных увеличится.

На севере штата до пятницы прогнозируются сильные дожди. Дневные осадки могут достигать 300 миллиметров.

17 мая в Аргентине более двух тысяч жителей сельских районов, расположенных к северу от Буэнос-Айреса, получили предписание об эвакуации в связи с масштабными наводнениями, вызванными продолжительными ливнями. Стихия привела к затоплению автотрасс, сельскохозяйственных земель и целых жилых кварталов.

10 мая сообщалось о разрушительном наводнении в Конго. Трагичный инцидент случился в одной из деревень у берегов озера Танганьика в провинции Южное Киву, когда река Касаба вышла из берегов из-за продолжительных дождей.

Ранее в Башкирии от наводнения спасли кошек, собак, лошадей и коров.