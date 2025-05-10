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В ДР Конго произошло разрушительное наводнение

Во время наводнения в ДР Конго пострадали 28 человек

На востоке ДР Конго в одной из деревень произошло разрушительное наводнение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Трагичный инцидент случился в одной из деревень у берегов озера Танганьика в провинции Южное Киву, когда река Касаба вышла из берегов из-за продолжительных дождей.

Вода хлынула на населенный пункт, застав врасплох местных жителей и администрацию. Администратор территории Физи, где и произошло стихийное бедствие, Самми Калонджи раскрыл, что порядка 104 человек не удалось спасти, 28 человек пострадали.

Недавно власти Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение в округе Селвин и городе Крайстчерч в связи с масштабным наводнением, начавшимся из-за сильного проливного дождя. О введении особого режима объявил министр по чрезвычайным ситуациям страны Марк Митчелл.

Также сообщалось, что во французской коммуне Перигё в регионе Новая Аквитания на юго-западе страны небывалые более чем за 30 лет наводнениями.

Ранее в Башкирии от наводнения спасли кошек, собак, лошадей и коров.

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