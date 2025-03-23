В Башкирии от наводнения спасли кошек, собак, лошадей и коров

Спасатели эвакуировали домашних животных из подтопленной деревни Азово в Архангельском районе Башкортостана. Об этом сообщил Госкомитет республики по ЧС в Telegram-канале.

«Во время ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в деревне Азово Архангельского района спасателями были спасены из зоны затопления кошки, собаки, лошади и коровы», — говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что в случае подтопления домашних животных необходимо заранее вывести на возвышенность, чтобы они не пострадали. Для получения помощи в размещении животных необходимо обратиться в администрацию населенного пункта или района.

18 марта МЧС Башкирии сообщило, что из-за паводка затопило более четырех десятков участков в Архангельском и Ишимбайском районах. В частности, в деревне Азово пострадали 42 придомовых территории. Некоторые жители отказались покидать свои дома, несмотря на опасность.

В Ишимбайском районе образовался ледяной затор через реку Раузак. Из-за этого в деревне Ибраево затопило семь придомовых территорий. Спасатели задействовали тяжелую технику для раскопки траншеи, чтобы отвести воду.

Ранее в селе под Иркутском ввели режим ЧС из-за паводка.