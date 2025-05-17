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В Аргентине проливные дожди привели к затоплению автомагистралей

AP: Сильные ливни затопили автомагистрали в Аргентине, потребовалась эвакуация
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Министерство обороны Аргентины

В Аргентине более двух тысяч жителей сельских районов, расположенных к северу от Буэнос-Айреса, получили предписание об эвакуации в связи с масштабными наводнениями, вызванными продолжительными ливнями. Стихия привела к затоплению автотрасс, сельскохозяйственных земель и целых жилых кварталов, пишет Associated Press (AP).

Из-за разгула стихии автобус с 44 пассажирами оказался заблокирован на одной из автомагистралей, связывающих столицу с внутренними регионами страны, более чем на 10 часов.

По информации властей, за последние трое суток выпало от 300 до 400 миллиметров осадков, что значительно превышает среднемесячную норму, составляющую около 40 миллиметров. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, включая сильные ветры, власти настоятельно рекомендуют населению, особенно 275 тысячам жителей города Сарате, расположенного вблизи реки Парана, оставаться в своих домах.

В марте более 1,3 тысячи человек эвакуировали из-за вызванного дождями наводнения в аргентинской провинции Буэнос-Айрес.

Ранее в ДР Конго произошло разрушительное наводнение.

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