Аэропорт Калуги вернулся к работе

В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и отправку рейсов

Ограничения на прием и выпуск самолетов в калужском аэропорту Грабцево сняты. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что работа воздушной гавани была ограничена для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. Таким образом, аэропорт приостанавливал работу на пять часов.

В ночь на 21 мая в Ярославле и Костроме тоже временно ограничили работу аэропортов. Воздушные гавани с 4:10 не принимают и не отправляют рейсы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Неделю назад якутский аэропорт Зырянка приостановил работу из-за затопления грунтовой взлетно-посадочной полосы. В Росавиации тогда заявили, что воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты с 04:00. По информации ведомства, затопление произошло из-за традиционного ледохода на реке Колыме. Аэропорт расположен на ее левом берегу. Оборудование успели заблаговременно демонтировать и переместить в безопасное место.

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