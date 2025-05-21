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В Петербурге мальтийское судно «Серенада» столкнулось с «Капитаном Каревым»

В Петербурге мальтийское судно столкнулось с российским

Мальтийское судно «Серенада» столкнулось с «Капитаном Каревым» на причале №94 в Санкт-Петербурге. На мальтийском корабле находились 11 человек, никто не пострадал, пишет Telegram-канал 78.

Уточняется, что оба корабля остались на плаву.

«На «Капитане Кареве» появилась вмятина размером 30 на 20 сантиметров, а на «Серенаде» немного поцарапалась краска», — сказано в сообщении.

Капитанов обоих кораблей проверили — они трезвы. Отмечается, что причиной столкновения стала невозможность пришвартоваться из-за сильного ветра.

18 мая в Нью-Йорке завершили эвакуацию парусного судна, которое ночью 17 мая врезалось в опору Бруклинского моста.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье по московскому времени. По информации издания New York Post, речь идет о мексиканском военном паруснике, на борту которого находилось 277 человек. В результате инцидента огромные мачты рухнули на палубу.

Согласно заявлению мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, в результате происшествия травмы получили не менее 19 членов экипажа, четверо из них — в тяжелом состоянии.

Ранее у причала в Петербурге столкнулись три судна.

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