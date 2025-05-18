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Парусник, столкнувшийся с Бруклинским мостом в Нью-Йорке, отбуксировали

РИА Новости: столкнувшийся с Бруклинским мостом корабль эвакуировали

В Нью-Йорке завершили эвакуацию парусного судна, которое накануне ночью врезалось в опору Бруклинского моста. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, пострадавшее судно отбуксировали с места инцидента при помощи другого корабля. Около 23:40 по местному времени (06:40 мск) судно вывели из зоны происшествия, и оно прошло под мостом без повреждений.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье по московскому времени. По информации издания New York Post, речь идет о мексиканском военном паруснике, на борту которого находилось 277 человек. В результате инцидента огромные мачты рухнули на палубу.

Согласно заявлению мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, в результате происшествия травмы получили не менее 19 членов экипажа, четверо из них — в тяжелом состоянии.

Движение транспорта по Бруклинскому мосту не нарушено. На месте продолжает дежурить корабль экстренных служб, контролирующий обстановку в акватории Ист-Ривер.

Ранее у причала в Петербурге столкнулись три судна.

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