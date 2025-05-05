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У причала в Петербурге столкнулись три судна

В Петербурге столкнулись теплоход и два прогулочных судна
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Synthetic Messiah/Shutterstock/FOTODOM

В районе Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге столкнулись теплоход и два прогулочных судна. Об этом сообщает «Мойка78».

По предварительным данным, теплоход «Мираж» при швартовке совершил навал на прогулочные суда «Айвазовский» и «Крепкий орешек».

Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов допущено не было. По факту происшествия Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

В конце апреля в Дагестане лодка с туристами врезалась в скалу. Инцидент произошел в Сулакском каньоне. После столкновения транспортное средство опрокинулось, и все пассажиры упали в воду.

Известно, что одного человека спасти не удалось, еще трое пострадали. Всего на борту было восемь туристов.

Подобный случай произошел в американском штате Аризона во время лодочных гонок. Во время движения судно сделало сальто. В результате пострадали находившиеся на борту люди.

Ранее в Башкирии пожилой турист из Свердловской области упал с катамарана и пропал.

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