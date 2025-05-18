На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мексиканский парусный корабль врезался в Бруклинский мост

Парусный корабль ВМС Мексики врезался в Бруклинский мост
close
Shutterstock

Парусный корабль военно-морских сил (ВМС) Мексики, совершавший праздничный визит в Нью-Йорк, врезался в Бруклинский мост. Об этом сообщает New York Post (NYP).

В результате инцидента огромные мачты рухнули на палубу, из-за чего несколько членов экипажа получили серьезные травмы. На мосту в момент столкновения находилось 277 человек. По данным источников NYP, три человека находятся в критическом состоянии, еще около десятка получили серьезные ранения.

17 мая сообщалось, что теплоход столкнулся с опорой моста в Ульяновске при буксировке баржи по Волге. В транспортной прокуратуре заявили, что проверят все обстоятельства происшествия, а также соблюдение судовладельцем и членами экипажа теплохода требований безопасности, состояние судна. Кроме того, капитана теплохода направят на освидетельствование.

До этого в районе Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге столкнулись теплоход и два прогулочных судна. По факту происшествия Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

Ранее в Башкирии перевернулась фура с техникой НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами