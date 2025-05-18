Мексиканский парусный корабль врезался в Бруклинский мост

Парусный корабль военно-морских сил (ВМС) Мексики, совершавший праздничный визит в Нью-Йорк, врезался в Бруклинский мост. Об этом сообщает New York Post (NYP).

В результате инцидента огромные мачты рухнули на палубу, из-за чего несколько членов экипажа получили серьезные травмы. На мосту в момент столкновения находилось 277 человек. По данным источников NYP, три человека находятся в критическом состоянии, еще около десятка получили серьезные ранения.

17 мая сообщалось, что теплоход столкнулся с опорой моста в Ульяновске при буксировке баржи по Волге. В транспортной прокуратуре заявили, что проверят все обстоятельства происшествия, а также соблюдение судовладельцем и членами экипажа теплохода требований безопасности, состояние судна. Кроме того, капитана теплохода направят на освидетельствование.

До этого в районе Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге столкнулись теплоход и два прогулочных судна. По факту происшествия Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

Ранее в Башкирии перевернулась фура с техникой НАТО.