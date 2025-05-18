Мэр Нью-Йорка назвал число пострадавших при столкновении судна с мостом

Мэр Нью-Йорка: при столкновении судна с Бруклинским мостом пострадали 19 человек

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что в результате столкновения мексиканского судна с мостом пострадали 19 человек, включая четверых с серьезными травмами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Девятнадцать человек пострадали, четверо - серьезно», — сказал мэр на пресс-конференции.

Городские власти заявили, что мост не пострадал в результате столкновения.

Незадолго до этого газета New York Post сообщала, что парусный корабль военно-морских сил Мексики, совершавший праздничный визит в Нью-Йорк, врезался в Бруклинский мост. В результате инцидента огромные мачты рухнули на палубу, из-за чего несколько членов экипажа получили серьезные травмы. На мосту в момент столкновения находилось 277 человек.

17 мая сообщалось, что теплоход столкнулся с опорой моста в Ульяновске при буксировке баржи по Волге. В транспортной прокуратуре заявили, что проверят все обстоятельства происшествия, а также соблюдение судовладельцем и членами экипажа теплохода требований безопасности, состояние судна. Кроме того, капитана теплохода направят на освидетельствование.

Ранее у причала в Петербурге столкнулись три судна.