В Аргентине самолет почти час кружил над аэропортами из-за уснувшего диспетчера

Самолет почти час кружил над аэропортами в Аргентине из-за уснувшего диспетчера

В Аргентине пассажирскому самолету авиакомпании Aerolineas Argentinas пришлось в течение 53 минут кружить над аэропортами Саусе-Вьехо, Санта-Фе и Парана из-за уснувшего диспетчера. Об этом пишет издание El Argintino.

«Ожидая соответствующего сигнала для посадки [в Саусе-Вьехо], он пролетел над Санта-Фе и даже до Параны и Сан-Бенито, а также других близлежащих районов», — говорится в публикации.

По одной из версий, инцидент произошел из-за того, что авиадиспетчер, отвечающий за вышку аэропорта, «уснул и не дал необходимых указаний по посадке самолета», отметило издание. Самолету, летевшему из Буэнос-Айреса, удалось благополучно приземлиться после восстановления связи с диспетчерской вышкой.

3 марта сообщалось, что в аэропорту Сыктывкара самолет почти полчаса не мог совершить посадку из-за стаи собак на взлетно-посадочной полосе. По информации Telegram-канала Aviaincident, это произошло 12:31–12:41 мск, когда самолету из Усть-Цильмы пришлось кружить над аэропортом из-за занятой животными полосы. В итоге воздушное судно благополучно посадили в 12:52.

Ранее в калининградском аэропорту самолет отправили на второй круг из-за кошки.