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В США планируют изъять дом, где в детстве жил папа Римский Лев XIV

Bloomberg: в США планируют захватить контроль над домом детства Папы Льва XIV
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Remo Casilli/Reuters

Власти пригорода Чикаго Долтона планируют изъять из частной собственности выставленный на аукцион дом, в котором провел детство папа Римский Лев XIV (Роберт Прево). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В мае дом детства Льва XIV был выставлен на аукцион со стартовой ценой в $250 тысяч.

Местные власти собираются сотрудничать с архиепархией Чикаго, чтобы добиться признания дома исторической достопримечательностью.

Прево стал 267-м папой в результате голосования кардиналов на Конклаве. Он является первым американцем, возглавившим Святой Престол.

Предшественника Льва XIV Франциска (Хорхе Марио Бергольо) не стало 21 апреля 2025 года в результате продолжительной болезни. Понтифику было 88 лет. В 2013 году он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.

Ранее стало известно, что нового папу Римского избрало больше всего кардиналов в истории.

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